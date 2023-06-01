Сейм Латвії закликав запросити Україну в НАТО на Вільнюському саміті

Сейм Латвії 1 червня прийняв заяву, в якій висловив свою підтримку Україні на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі та закликав ухвалити рішення про запрошення України до альянсу.

Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

Зазначається, що у заяві литовські депутати вважають життєво важливим використати можливості Вільнюського саміту НАТО для спільного усвідомлення актуальності майбутніх рішень і прогресу та розширення підтримки України з боку НАТО практичними заходами, а також зміцнення політичного партнерства між НАТО та Україною.

Також Сейм закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

У заяві депутати виступають за потужну та ефективну допомогу Україні з боку Європейського Союзу та союзників по НАТО, надання Україні військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки до тих пір, поки це необхідно.

Крім того, Сейм вітає історичне рішення Європейської Ради в червні 2022 року про надання Україні статусу країни-кандидата до Європейського Союзу та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху приєднання до Європейського Союзу.

Україна безповоротно взяла курс на євроатлантичну інтеграцію, наголошують депутати, підтримуючи повноцінне включення України до Північноатлантичного альянсу, як тільки це дозволять умови.

У заяві наголошується, що Латвія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні як на урядовому рівні, так і в рамках ініціатив органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та неурядових організацій з метою посилення її стійкості проти російської агресії.

Також у заяві парламентарі закликають посилити санкції, введені проти Росії та Білорусі, щоб позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни. Сейм твердо відданий підтримці міжнародних зусиль із забезпечення невідворотності відповідальності та притягнення до відповідальності осіб, винних у військових злочинах та інших найбільш серйозних міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, і підтримує створення міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії .

Зауважимо, Сенат Чехії схвалив резолюцію про підготовку до липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі та підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни.