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Чехія підтримала пришвидшений вступ України в НАТО

чехія, нато, україна
Сенат підтримує якнайшвидше членство України в НАТО. Фото: Вікіпедія

Сенат Чехії схвалив резолюцію про підготовку до липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі та підтримав вступ України до НАТО в найкоротші терміни.

Про це йдеться в резолюції сенату.

У сенаті переконані, що Україна демонструє готовність і рішучість захищати євроатлантичні цінності і що після завершення війни українські збройні сили будуть найдосвідченішими військовими в Європі. 

Повідомляється, що перемога України над російською агресією та приєднання до НАТО є інтересах безпеки Чеської Республіки. Вступ України до НАТО суттєво зміцнить військовий потенціал альянсу та зміцнить стійкий мир при збереженні міжнародного порядку, заснованого на правилах і нормах ООН.

"Сенат підтримує якнайшвидше членство України в НАТО, ми підтримуємо навчання та постачання озброєння та інших військових матеріалів Україні в координації з союзниками, ми підтримуємо підвищення оперативної сумісності України з НАТО заради євроатлантичної інтеграції", – зазначається в тексті.

Чеські сенатори переконані, що саміт НАТО у Вільнюсі має підтвердити тверду політичну прихильність до України.

Чеські сенатори закликали уряд країни розпочати дискусію на саміті НАТО у Вільнюсі разом з іншими державами-членами щодо чіткого шляху вступу України до НАТО та перспективи гарантій безпеки. 

Нагадаємо, СловеніяЕстонія, Франція, Нідерланди і Бельгія також підтримали вступ України до ЄС та підписали декларації.

Також відомо, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку зруйнованої війною країни та її заявки на членство, хоча будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою. Члени Альянсу прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення “Ради Україна-НАТО”.

Автор:
Тетяна Гойденко