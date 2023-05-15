Франція підписала декларацію щодо підтримки руху України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон ухвалили спільну декларацію, у документі, зокрема, йдеться про те, що Париж підтримує рух України до членства в НАТО. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Таким чином Франція стала 18 країною, яка засвідчила підтримку прагнень України вступити до Північноатлантичного альянсу.

“Схвалена сьогодні з Францією Спільна декларація дозволила посилити ще одним вагомим голосом підтримку України на євроатлантичному напрямку. Сам факт укладення такої декларації з Францією та ще й з подібним формулюванням щодо НАТО, раніше був просто неможливим. А сьогодні Франція стала 18-ю державою, з якою маємо спільні декларації щодо руху до НАТО”, - написав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Також Франція висловила підтримку України на шляху до членства в ЄС, зокрема наши зусиль щодо євроінтеграційних реформ та виконання необхідних умов з метою отримання рішення про початок переговорів про вступ до кінця 2023 року.

Зазначимо, 14 травня Німеччина підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО.

11 травня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, яка схвалює членство України в Північноатлантичному альянсі. Там зазначили, що Україна є головною ланкою, яка захищає Європу і весь континент від російської агресії.

6 квітня 2023 року Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про основні цілі Литви на саміті НАТО у Вільнюсі", в якій офіційно підтримав запрошення України до НАТО.

Раніше очільники 9 держав, які є членами Організації Північноатлантичного договору, виступили зі спільною заявою, в якій підтримали вступ України до НАТО.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. У владі розраховують, що на саміті у Вільнюсі отримають нові запевнення щодо вступу до НАТО.

Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня 2023 року.