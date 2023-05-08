В Естонії закликали НАТО дати Україні конкретний план до вступу до альянсу

Союзники по НАТО повинні визначити конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу, і вийти за межі повторення постійної позиції про те, що їй бажано приєднатися до блоку, за словами верховного дипломата Естонії.

Багато союзників, у тому числі США, вагалися щодо деталізації наступних кроків щодо членства України, враховуючи ризик бути втягнутими в прямий конфлікт із Кремлем, пише Вloomberg.

Натомість вони намагалися зосередитися на тому, як підтримувати військову допомогу, щоб Україна могла виграти війну, водночас повторюючи обіцянку НАТО, що Україна стане членом.

"Вже недостатньо лише повторювати вже існуючу позицію про те, що Україна вітається в НАТО. Ми повинні рухатися вперед, щоб дати чітке повідомлення про наступні кроки України, коли лідери зберуться у Вільнюсі цього літа", – заявив в інтерв’ю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Поки тривають обговорення, очікується, що лідери у Вільнюсі підпишуть заходи, які включають довгостроковий фонд із загальним обсягом 500 мільйонів євро (552 мільйони доларів) на рік для допомоги Україні нелетальною допомогою та іншою підтримкою.

Вони також можуть покращити офіційний статус відносин НАТО з Україною, а також запровадити постійний процес консультацій для обговорення проблем безпеки.

"Ми розуміємо, що НАТО не може назвати точну дату майбутнього членства України. Однак просто чергового підтвердження політики "відкритих дверей" уже недостатньо. Настав час чітко визначити шлях до членства нашої країни", – сказала посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

Видання зазначає, що глава зовнішньополітичного відомства Естонії зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в п’ятницю, де вони обговорили політичні відносини альянсу з Україною, а також плани оборони на східному фланзі.

В Естонії погодилися, що Україна повинна мати гарантії протягом цього періоду, але в першу чергу слід зосередитися на тому, як і коли Україна стане членом НАТО.

Президент Володимир Зеленський також закликав дати чіткі сигнали на підтримку членства України на майбутньому саміті НАТО. Київ також вимагав ефективних гарантій безпеки, перш ніж він стане повноправним членом, складний запит, враховуючи, що вони можуть втягнути союзника і НАТО в цілому у війну з Росією через зобов’язання щодо колективної оборони.