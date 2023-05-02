До кінця року Україна імплементує до 35% стандартів НАТО - Резніков

До кінця року Україна здатна імплементувати майже 30-35% стандартів НАТО. Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, наразі вже майже 18% стандартів НАТО впроваджено, ще стільки Україна імплементує до кінця року, тобто загалом це складе близько 35%.

Водночас, як підкреслив міністр, стандартів НАТО налічується понад 1 200, але жодна країна-член НАТО не запровадила 100% вимог.

"У середньому, максимальна кількість стандартів НАТО - 30-40%. Є країни, у яких 2%. Є країни, у яких 8%. Це означає, що не стоїть завдання на 100% закрити всі стандарти. Це і неможливо. Наприклад, країна не має флоту, відповідно, флотські стандарти їй не потрібні. Країна, можливо, маленька, не має авіації. Відповідно, у неї немає авіаційних стандартів", - пояснив міністр.

Для того, щоб приєднатися до НАТО, важливі три речі:

наявність цивільно-демократичного контролю,

наявність прозорості, публічності та звітності процедур,

а також спільне планування військових операцій.

"Щодо першого пункту - цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже показує, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS уже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те ж саме буде щодо тилового забезпечення. А третє - спільне військове планування. Це вже застосовують наші генерали з точки зору обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натовською зброєю", - зазначив глава відомства.

Як повідомили ЗМІ, надії України на більш конкретну перспективу членства в НАТО можуть не виправдатися. США та Німеччина нещодавно дали зрозуміти, що наразі вони не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які суттєво виходять за рамки декларації НАТО від 2008 року.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів НАТО та Парламентської асамблеї Альянсу, закликавши їх до підтримки членства України в організації.