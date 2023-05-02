США та Німеччина не хочуть брати зобов'язання щодо вступу України в НАТО – DPA

Надії України на більш конкретну перспективу членства в НАТО можуть не виправдатися. За інформацією Deutsche Presse-Agentur, США та Німеччина нещодавно дали зрозуміти, що наразі вони не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які суттєво виходять за рамки декларації НАТО від 2008 року.

Про це повідомляє DPA.

У цій розпливчастій декларації тодішні глави держав і урядів погодилися, що Україна і Грузія повинні приєднатися до НАТО, однак конкретного графіку або дорожньої карти для цього не було.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно закликав НАТО розчистити шлях для прийняття його країни до альянсу на наступному саміті в липні. Ані в Україні, ані в Європі, ані в НАТО більшість не зрозуміє, якщо Київ не отримає "заслуженого запрошення" на саміт у Литві, заявив Зеленський після візиту до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Вимоги Зеленського підтримують, зокрема, держави Центральної та Східної Європи, такі як Литва. Однак наразі вважається вкрай малоймовірним, що їм вдасться переконати змінювати курс таких партнерів по НАТО, як США. За словами дипломатів, противники конкретної перспективи вступу пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі не є реалістичною і може відволікти від набагато важливішої підтримки України. Крім того, зазначає видання, існує ризик, що нові зобов'язання перед НАТО можуть надати Росії аргументи для більш агресивної війни.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка можливість змістових перемовин між Києвом та Москвою вимагає наявності в України необхідної військової сили, щоб надіслати повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну, що він не переможе на полі бою.