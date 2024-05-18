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Суспільство
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Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК

Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК
Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК

18 травня Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу - електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). 

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Наразі попередній запис вже доступний у 19 центрах.

Згідно з повідомленням, сервіс електронного запису дозволить уникнути багатогодинних черг біля військкоматів та оптимізувати процеси призову і комплектування.

Фото 2 — Міноборони запускає електронну чергу до ТЦК

Для запису необхідно вибрати ТЦК чи СП за місцем обліку або реєстрації, ввести персональні дані та підтвердити номер телефону.

Після цього користувач отримає СМС з вказаною датою та часом візиту.

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. Найближчим часом кількість пунктів буде суттєво розширена.

Повний перелік ТЦК та СП, де наразі працює система е-черги, доступний на офіційному сайті Міністерства оборони.

Додаток для військовозобов'язаних Резерв+

Нагадаємо, що сьогодні зранку також запрацював мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

За кілька годин додатком скористувалися вже понад 150 000 громадян, ще сотні тисяч запитів очікували в у черзі.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - повідомили в МО.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня.

Закон набере чинності 18 травня. Згідно з новим законом, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язаніпротягом 60 днів оновити свої облікові дані. 

Тим, хто вчасно не оновив свої дані, загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 25 500 гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко