Минобороны запускает электронную очередь в ТЦК

18 мая Министерство обороны Украины приступило к тестированию нового сервиса - электронной очереди для посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Предыдущая запись уже доступна в 19 центрах.

Согласно сообщению, сервис электронной записи позволит избежать многочасовых очередей у военкоматов и оптимизировать процессы призыва и комплектования.

Для записи необходимо выбрать ТЦК или СП по месту учета или регистрации, ввести персональные данные и подтвердить телефонный номер.

После этого пользователь получит SMS с указанной датой и временем визита.

Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. В ближайшее время количество пунктов будет существенно расширено.

Полный перечень ТЦК и СП, где работает система е-очереди, доступен на официальном сайте Министерства обороны.

Приложение для военнообязанных Резерв+

Напомним, что сегодня утром также заработало мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющее обновить данные без посещения ТЦК.

За несколько часов приложением воспользовались уже более 150 000 граждан, еще сотни тысяч запросов ожидали в очереди.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому исполнить обязанность успеют все", - сообщили в МО.

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля.

Закон вступит в силу 18 мая. Согласно новому закону, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Тем, кто своевременно не обновил свои данные, грозит штраф в размере 17 000 гривен. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 25500 гривен.