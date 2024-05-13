Правительство урегулировало запуск электронного кабинета военнообязанного

Кабинет Министров утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного кабинета военнообязанного.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, утвержденный порядок устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов.

Кроме того, документом урегулирована организация информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти, определен порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного

18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Он будет в формате мобильного приложения, которое можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

Обновить все необходимые данные можно через приложение, без посещения ТЦК и СП. Однако в дальнейшем при необходимости уточнения других сведений представители военкомата могут связаться с человеком и выяснить все данные.

Заметим, в Украине всем военнообязанным планируют выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.