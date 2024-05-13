Уряд врегулював запуск електронного кабінету військовозобов’язаного

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов’язаного.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, затверджений порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Крім того, документом врегульовано організацію інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади, визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Він буде у форматі мобільного застосунку, який можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Оновити усі необхідні дані можна буде через застосунок, без відвідування ТЦК та СП. Однак надалі, за потреби уточнення інших відомостей, представники військкомату можуть зв’язатися з людиною та з’ясувати усі дані.

Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.