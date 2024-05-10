В Україні блокуватимуть рахунки ухилянтів: нардеп пояснив, як це можливо

В Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації. Це може бути реалізовано через адміністративне судочинство.

Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, передає УНІАН.

Схема буде запущена через абсолютно законну процедуру

За словами нардепа, підвищення штрафів за ухилення від мобілізації може призвести до того, що люди їх не платитимуть. Відтак виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю проваджень.

"Це великі гроші для Києва, для мене. А для якихось провінційних міст і сіл – це дуже великі гроші. Тобто, скоріш за все, в нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них просто може не бути грошей або вони не захочуть це робити", - зауважив Осадчук.

Він пояснив, що тоді включається процедура виконавчого провадження, а таким чином можна буде блокувати рахунки й накладати стягнення на майно.

"Тобто фактично таким чином Міноборони та Кабмін повертаються до тієї ідеї, яка була в грудні 2023 року в законопроєкті про мобілізацію, де передбачалося блокування рахунків, і вона була відхилена ВР, бо це було неконституційно. Але зараз ця схема буде запущена через, в принципі, абсолютно законну процедуру – через адміністративне судочинство", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, у січні 2024 року заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна.

"Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках, в більшості - за рішенням суду", - пояснювала тоді Рожкова.

Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації: які штрафи для ухилянтів

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення за порушення мобілізації.

А 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Відтепер чоловіків призивного віку штрафуватимуть, якщо людина не оновила дані у ТЦК (крайній термін згідно закону про мобілізацію 18 липня 2024 року), не повідомила про зміну даних, які відсутні в електронних реєстрах, не з'явилася до військкомату або іншим чином порушила закон про мобілізацію.

Відповідно до законопроєкту, якщо перший раз людина за порушення правил військового обліку отримає штраф у 17 тис. грн, то потім їй можуть виписати штраф уже на 25 500 грн.

Адмінштраф накладається протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення.

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