Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації: які штрафи для ухилянтів

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення за порушення мобілізації.

Про це повідомляють нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що відповідне рішення підтримали 256 народних обранців.

Новий законопроект визначає, як і скільки військовозобов'язані платитимуть за порушення правил військового обліку у воєнний час.

Прийнятий документ збільшує строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання. Водночас він вводить кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Крім цього, збільшуються розміри штрафів і тривалість адміністративного затримання - до 3 діб.

"Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна - 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше)", - пояснила Геращенко.

За її словами, тепер санкції за порушення військового обліку жорсткіші, ніж за деякі військові правопорушення, зокрема за дезертирство. Натомість до другого читання деякі статі було пом’якшено.

Як штрафуватимуть

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Відтепер чоловіків призивного віку штрафуватимуть, якщо людина не оновила дані у ТЦК (крайній термін згідно закону про мобілізацію 18 липня 2024 року), не повідомила про зміну даних, які відсутні в електронних реєстрах, не з'явилася до військкомату або іншим чином порушила закон про мобілізацію.

Адмінштраф накладається протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення.

Штраф не буде виписано, якщо дані про військовозобов'язаних ТЦК може одержати сам через держреєстри.

При цьому головна новація законопроекту – штрафи зможуть виписувати заочно (як це відбувається із виписуванням штрафів за порушення швидкості через камери автофіксації). Тобто без присутності порушника та складання протоколу.

Але для цього ТЦК мають надати документи, що підтверджують, що людина отримала виклик від військкомату і проігнорувала його.

Суми штрафів

Згідно прийнятого законопроєкту штрафи за порушення військового обліку становитимуть:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень

у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень

для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень

За ухилення від мобілізації у воєнний час: