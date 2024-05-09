Рада приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение мобилизации: какие штрафы для уклонистов

Сегодня, 9 мая, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации.

Об этом сообщают нардепы Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.

Соответствующее решение поддержали 256 народных избранников.

Новый законопроект определяет, как и военнообязанные будут платить за нарушение правил военного учета в военное время.

Принятый документ также увеличивает сроки административной ответственности и административного задержания. В то же время, он вводит уголовную ответственность за отказ от медицинского осмотра во время мобилизации.

Кроме этого, увеличиваются размеры штрафов и продолжительность административного задержания – до 3 дней.

"Минимальная сумма штрафа за нарушения, предусмотренные этими статьями, составит 8500 гривен (по сравнению с 510 гривен раньше), а максимальная – 204 000 гривен (по сравнению с 8500 гривен раньше)", - пояснила Геращенко.

По ее словам, теперь санкции за нарушение военного учета более жесткие, чем за некоторые военные правонарушения, в том числе за дезертирство. В то же время ко второму чтению некоторые полы были смягчены.

Как будут штрафовать

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

Теперь мужчин призывного возраста будут штрафовать, если человек не обновил данные в ТЦК (крайний срок согласно закону о мобилизации 18 июля 2024 года), не сообщил об изменении данных, отсутствующих в электронных реестрах, не явился в военкомат или другим образом нарушил закон о мобилизацию.

Админштраф налагается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента обнаружения правонарушения.

Штраф не будет выписан, если данные о военнообязанных ТЦК может получить сам через госреестры.

При этом главное новшество законопроекта – штрафы смогут выписывать заочно (как это происходит с выписыванием штрафов за нарушение скорости через камеры автофиксации). То есть без присутствия нарушителя и составления протокола.

Но для этого ТЦК должны предоставить документы, подтверждающие, что человек получил вызов от военкомата и проигнорировал его.

Суммы штрафов

Согласно принятому законопроекту штрафы за нарушение военного учета составят:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен

для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен

За уклонение от мобилизации в военное время: