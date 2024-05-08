Верховная Рада поддержала мобилизацию заключенных: как это будет происходить

8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных поддержали 279 народных избранников.

Мобилизация заключенных: как это будет происходить

Как сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, в законопроект №11079-1, принятый в первом чтении 10 апреля этого года, было представлено около 500 поправок. Из них учтено около 80.

“Выстоять в условиях тотальной войны против противника с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы. Этот законопроект о нашей борьбе и сохранении украинской государственности”, - подчеркнула она.

По словам парламентарии, в финальной версии принятого законопроекта о мобилизации заключенных, условно – досрочное освобождение ради службы в ВСУ разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство. Исключение составляют те лица, которые при этом находились в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции. При этом запретили военную службу лицам, отбывающим наказание за умышленные убийства, за убийства, совершенные с особой жестокостью, а также за изнасилование, сексуальное насилие, педофилию и терроризм.

Также среди принятых правок - запрет условно-досрочного увольнения ради военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, занимавших особо ответственное положение. Речь идет о министрах, депутатах, их заместителях и помощниках и т.д. Кроме того, запретили УДО тем заключенным, которые отбывают наказание за то, что посягали на жизнь правоохранителей, сообщила Шуляк.

Не позволят служить в ВСУ также лицам, осужденным за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков.

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие – до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет. Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и тем более пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра.

Что будет за новые правонарушения в статусе защитников

За уклонение от заключения контракта лиц, освобожденных условно-досрочно ради службы в ВСУ, и соответственно за то, что они не проходят военную службу, предусмотрели уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Если такое лицо совершит во время службы в ВСУ новое преступление, ему к наказанию, назначенному по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Также Шуляк отметила, что поскольку лица после условно-досрочного увольнения ради службы в ВСУ приобретают статус военнослужащих, для них предусмотрена уголовная ответственность за правонарушения, которые могут совершать военнослужащие. Речь идет, в частности, о самовольном оставлении воинской части или места службы, дезертирстве, уклонении от военной службы путем самоувечья или иным способом, самовольном оставлении поля боя или отказе действовать оружием, добровольной сдаче в плен и т.д.

Какими будут алгоритм мобилизации осужденных и условия их службы в ВСУ

Согласно принятому закону, осужденные могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию и по решению суда. Сначала кандидат в УДО подает соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, поскольку мобилизуют исключительно тех заключенных, которые имеют достаточный уровень физической подготовки и при этом психически здоровы.

Если первичный медосмотр, пройден успешно, заявление осужденного предварительно рассматривается учреждением исполнения наказаний с обязательным участием представителя ТЦК, а также представителя воинской части, где осужденный планирует проходить военную службу по контракту.

Шуляк объяснила – если представитель воинской части и учреждения исполнения наказаний заявление удовлетворяют, следующим этапом попадания осужденного в ряды ВСУ будет суд, поскольку именно он выносит решение об УДО. Суд будет проходить с участием прокурора, представителя учреждения исполнения наказаний и самого осужденного, которому разрешено принимать участие в этом заседании в режиме видеоконференции. То есть, не покидая место отбывания наказания.

Постановление суда и судебное решение об условно-досрочном увольнении лица или об отказе в нем безотлагательно, но не позднее 24 часов после провозглашения направляется в соответствующий ТЦК, а также в орган или учреждение исполнения наказаний. Если решение суда положительное, лицо должно заключить контракт о вступлении на военную службу в Вооруженные силы Украины на должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава, в соответствии с воинским званием, по которым они состоят на военном учете.

После этого лицо передается подразделениям Национальной гвардии Украины, которая передаст его из учреждения исполнения наказаний в ТЦК. Военнослужащие Нацгвардии при доставке в случае необходимости имеют право применять меры физического воздействия, специальные средства, огнестрельное оружие.

Уже в статусе военнослужащих бывшие заключенные будут проходить военную службу исключительно в специализированных воинских частях, порядок создания которых определяется Министерством обороны Украины. Административное наблюдение за лицами осуществляется командиром воинской части, в которой лицо проходит военную службу. Лица, в отношении которых установлен административный надзор, берутся в воинской части на отдельный учет.

Что будет с осужденными после военной службы

По словам Елены Шуляк, контракт таких военнослужащих прекращается на следующих условиях:

По состоянию здоровья, то есть на основании заключения (военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

Если такой военнослужащий совершил новое преступление и был за него осужден в виде нового лишения свободы;

В связи с окончанием особого периода или оглашением решения о демобилизации».

Военнослужащим, из числа лиц, условно-досрочно освобожденных ради службы в ВСУ, ежегодный отпуск не будут предоставлять, но на основании заключения военно-врачебной комиссии может быть отпуск для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья. Впрочем, она предоставляется исключительно по месту нахождения военнослужащего в учреждениях здравоохранения.