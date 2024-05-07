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Правительство автоматически продлило срок действия бронирования от мобилизации еще на месяц
Правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению КМУ №76.
Об этом написал представитель Кабмина Тарас Мельничук.
"Установлено, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 (…), которые не истекли на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц", - написал он.
Отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В прошлом году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Продолжение отсрочок позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.
Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании
После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.
"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.
Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.
Уже сейчас известно, что бронирование может получить только половина госслужащих, а не все, как было раньше.
Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.
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