Аграрии призвали правительство продлить бронирование работников на три месяца

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалью и министру экономики Юлии Свириденко с просьбой к правительству продлить действующие бронирования военнообязанных на 3 месяца до урегулирования нормативной базы в соответствии с принятым новым законом о мобилизации.

Об этом говорится в пресс-релизе УЗА.

Также аграрии просят поддержать инициативу экономического бронирования и возможность автоматической пролонгации военнообязанных.

"УЗА просит учесть ее предложения при разработке обновленного постановления КМУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ведь от этого будет зависеть стабильная работа аграрной отрасли и продовольственная безопасность", - заявляют в ассоциации.

Что вызвало беспокойство у аграриев

Как известно, 18 мая 2024 года вступит в силу Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных.

В УЗА отмечают, что поскольку отсутствует обновленное Постановление Кабмина о бронировании, а для внедрения новых изменений требуется время, аграрии обеспокоены, что майские изменения законодательства бронирования делают невозможным продолжение бронирования людей по новому порядку.

При этом ассоциация отмечает, что часть действующих бронирований будут завершаться в мае, а оформить новое бронирование пока невозможно, соответственно работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой.

"Пока продолжение бронирования осуществляется не раньше чем за месяц, поэтому возникает часто проблема, когда новые бронирования еще не утверждены, а старые уже заканчивают свое действие", - пояснили в ассоциации.

Экономика может уйти в тень, а предприятия потеряют специалистов

Также УЗА обращает внимание, что четвертый цикл бронирования привел к оттоку военнообязанных из прозрачных компаний с официальным трудоустройством, официально вручающих все повестки из ТЦК. Работники таких компаний увольняются из-за невозможности обеспечить непрерывность бронирования. УЗА считает, что нужно консолидировать усилия по предотвращению перехода экономики в тень.

В УЗА подчеркивают, что существует большая угроза потери предприятиями узоквалифицированных специалистов из-за длительных сроков рассмотрения обоснований на бронирование предприятий (в соответствии с порядком - около 26 рабочих дней).

"Ассоциация надеется на учет мнения зерновой отрасли, предприятия которой, несмотря ни на что, продолжают инвестировать в операционную деятельность, оборудование, научно-исследовательскую работу в поле, платят налоги в государственный бюджет и зависят от стабильного обеспечения производственного процесса квалифицированными кадрами в течение всего календарного года", - подытожили в УЗА.

Усиление мобилизации

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

В нем отмечается, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если она есть, и другие данные).

Это можно сделать, посетив военный комиссариат (ТЦК), центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. На военный учет в определенном порядке необходимо стать и украинцам, проживающим за границей.

Напомним, что Кабинет министров принял резонансное постановление №443: там говорится, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами государства. С 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.