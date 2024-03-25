Экономическое бронирование работников может принести бюджету 200 млрд грн в год

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития, Дмитрий Наталуха, прогнозирует, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом пишет Liga.net.

Он отметил, что основная цель комитета – найти эффективные способы финансирования госбюджета, в частности для покрытия оборонных нужд без необходимости повышения налогов.

"Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И среди прочего мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год", – сказал Наталуха.

Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования вводится для того, чтобы дать бизнесу уверенность, что он продолжит функционировать и платить налоги, с которых удерживаются Вооруженные Силы Украины, поскольку на сегодняшний день это единственный источник финансирования армии.

Наталуха также рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 000 гривен. Такой подход преследует цель не только защиты определенных категорий граждан, но и обеспечения стабильности бизнеса.

В то же время, в Кабмине и Офисе президента рассматривается альтернативный вариант, который будет учитывать заработную плату работников, начиная с 35 000 гривен, и будет предусматривать автоматическое бронирование для них. Комитет работает над законопроектом, который будет включать различные модели бронирования для дальнейшего обсуждения на парламентском уровне.

Война для бедных

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования военнообязанных от мобилизации, которая будет зависеть от уровня доходов гражданина. Хотя он сам относится к такой идее скептически.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" получат все чиновники категории "А", работники оборонно-промышленного комплекса и поставщики для ВСУ, а также рабочие полиции. Кроме того, полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Также "бронь" смогут получить те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен). То есть, простому рабочему такая роскошь не по карману.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Источник фото: ua.depositphotos.com