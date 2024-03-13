Війна для бідних: Стефанчук допускає можливість бронювання від мобілізації залежно від рівня доходів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, яка буде залежати від рівня доходів громадянина. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Про це Стефанчук заявив в інтерв’ю "Суспільному".

"Податок на боягузтво"

"Свого часу, якщо не помиляюсь, в 12 чи 13-му сторіччі в Англії, існував такий "податок на боягузтво". Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", – підкреслив голова Верховної Ради.

Він додав, що економічний аспект цього питання – "не остання річ".

"На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. Економіка – це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки", – зауважив Стефанчук.

Бронювання від мобілізації за гроші: хто зможе відкупитися

Тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. Кабінет Міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, "бронь" отримають усі чиновники категорії "А", працівники оборонно-промислового комплексу та постачальники для ЗСУ, а також робітники поліції. Крім того, повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

"Бронь" зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень).

Гончаренко додає, що працівників IT-сфери, які є резидентами "Дія сіті" за умови сплати ПДФО понад 6,3 тисячі гривень, також не мобілізовуватимуть.

"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісу президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн", - зауважив депутат.

Війна лише для бідних

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і фактично узаконить вислів "війна для бідних", заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, боєць полку "Азов" Максим Жорін.

"Цей цирк навколо мобілізації досі триває. До законопроєкту таки збираються додати норму про бронювання для окремих категорій, зокрема для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень", - зазначив він.

За словами Жоріна, нардепи замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних".

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***уті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - попередив військовий.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.