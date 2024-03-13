Война для бедных: Стефанчук допускает возможность бронирования от мобилизации в зависимости от уровня доходов

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования военнообязанных от мобилизации, которая будет зависеть от уровня доходов гражданина. Хотя сам он относится к такой идее скептически .

Об этом Стефанчук заявил в интервью "Суспільному".

"Налог на трусость"

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Он добавил, что экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь".

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономически содержание этого воина. Экономика – это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать поднятию уровня экономики", – отметил Стефанчук.

Бронирование от мобилизации за деньги: кто сможет откупиться

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" получат все чиновники категории "А", работники оборонно-промышленного комплекса и поставщики для ВСУ, а также сотрудники полиции. Кроме того, полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

"Бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен).

Гончаренко добавляет, что работники IT-сферы, которые являются резидентами "Действие сети" при уплате НДФЛ более 6,3 тысяч гривен, также не будут мобилизовать.

"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение из Офиса президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики норм о зарплате от 35 000 грн", - отметил депутат.

Война только для бедных

Идея о бронирование всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен очень плоха и фактически узаконит выражение "война для бедных", заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, боец полка "Азов" Максим Жорин.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о бронировании для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", - отметил он.

По словам Жорина, нардепы вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, решили узаконить принцип "война только для бедных".

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за разных и***тых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", - предупредил военный.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (в настоящее время такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.