Для предприятий ОПК сделали два варианта бронирования работников от мобилизации: детали

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и военное время.

Об этом сообщили в пресс-службе Минстратегпрома.

Там отметили, что ведомство не занимается непосредственно бронированием работников, а лишь определяет критерии и соответствие представленных предприятием документов этим критериям.

Согласно вызовам военного времени, в министерстве обновили эти критерии и алгоритм действий.

Речь идет о двух вариантах бронирования : от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

Бронирование от 50% работников ОПК: что это значит

Забронировать от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности, могут предприятия, учреждения и организации, производящие товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения. Такие предприятия должны удовлетворять двум критериям:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта; более 50% общего объема производства — это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Бронирование до 50% работников ОПК: что это значит

В этом варианте речь идет о предприятиях, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности. Для бронирования предприятие должно соответствовать трем из следующих пяти критериев:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта; более 50% общего объема производства — это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период); предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), согласно Закону Украины от 17.07.2020 № 808-IX Об оборонных закупках; предприятие должно участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности; предприятие должно производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

Решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, созданной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти.

Алгоритм действий

Алгоритм действий с целью бронирования работников одинаков для предприятий для обоих вариантов:

прислать письмо-обращение в Минстратегпром вместе с приложениями – документами в подтверждение соответствия критериям;

по результатам рассмотрения Минстратегпромом принимается соответствующее решение согласно требованиям Приказа Минстратегпрома от 23.02.2023 № 27

Дальнейшие действия – согласно Постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 .

Ранее Правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которым разрешило бронировать сотрудников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (в настоящее время такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступления таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.