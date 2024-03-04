Кабмин работает над более справедливым бронированием работников: что будет учитываться

Украинское правительство готовит более справедливые подходы к бронированию с учетом уровня заработной платы, налоговой нагрузки, а также влияния на экономику.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику – вот это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем", – заявил Шмыгаль.

По подсчетам Кабмина, как отметил премьер-министр, соотношение работников и военных для обеспечения последних должно быть восемь к одному. Именно на основании этих параметров правительство ведет разработку справедливых параметров бронирования.

Еще Шмыгаль напомнил, что нынешний механизм бронирования также рабочий, охватывает около 700 тыс. человек и позволяет работать предприятиям критической инфраструктуры или отраслям, "относящимся к отраслям критических потребностей экономики". Вместе с тем правительство хочет усовершенствовать этот механизм, сделать подход более практичным и справедливым.

По словам главы правительства, в Кабмине считают, что к предприятиям, которые должны участвовать в механизме бронирования, следует относить и предприятия, наполняющие госбюджеты, позволяющие финансировать силы безопасности обороны в полном объеме.

"Мы смотрим, работаем над тем, как эти вещи ввести в законодательную плоскость. То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней или выше средней по отрасли", - пояснил премьер.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает идею внедрения системы бронирования, связанной с оплатой налогов. Условием бронирования может быть уплата налогов в размере 6-7 тысяч в месяц.

Также напомним, что для предприятий ОПК сделали два варианта бронирования работников от мобилизации: от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Отмечается, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже указаны верно. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (сейчас такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступления таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.