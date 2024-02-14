Зависит от уплаты налогов. В правительстве рассматривают новую концепцию бронирования

Правительство рассматривает идею внедрения системы бронирования, связанной с уплатой налогов. Условием бронирования может быть уплата налогов в размере 6-7 тысяч в месяц.

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Об этом рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT в интервью LIGA.net.

По его словам, в настоящее время это лишь концепция, но она активно обсуждается, несмотря на то, что конкретные сроки ее внедрения, но в Кабмине серьезно относятся к этому предложению и оно уже находится на финальном этапе рассмотрения.

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине", – заявил он.

Борняков рассказал, что согласно данной концепции, для подтверждения права на бронирование человек должен платить ежемесячно от 6000 до 7000 гривен.

Он добавил, что предполагаются изменения в отчетности, которая должна происходить ежемесячно, а система будет автоматически фиксировать документы, подтверждающие выполнение условий бронирования.

Для участников проекта Дія.City предусматривается установление более высокого порога дохода.

Что такое "Дія.City"

В Минцифре напомнили, что в рамках инициативы "Дія" было установлено одни из лучших налоговых условий в Европе. За два года действия проекта "Дія.City" к нему присоединились более 830 резидентов, более 62 тысяч айтишников и более 100 defense tech-компаний.

"Дія.City" является правовым и налоговым пространством, созданным при содействии развитию ИТ-бизнеса в Украине. Проект был запущен 8 февраля 2022 г. по инициативе Минцифры и при участии представителей ИТ-индустрии. В пространстве действует комплекс налоговых и правовых стимулов для развития технологического потенциала Украины.

В апреле прошлого года правительство позволил присоединиться к "Дія.City" технологическим компаниям, связанным с производством продуктов для использования в оборонной, промышленной и бытовой сферах, международными платежными системами и облачными решениями.

Напомним, что в конце апреля сообщалось о присоединение к этому режиму IT-"дочки" мобильного оператора "Vodafone Украина". В конце марта стало известно о присоединении к "Дія.City" электронной платежной системы EasyPay, консалтинговой и инжиниринговой IT-платформы Avenga, а также стартапа по улучшению изображений Let's Enhance. Тогда отмечалось, что общее количество резидентов достигло 500.

Источник фото: ua.depositphotos.com