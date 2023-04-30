IT-"дочка" Vodafone присоединилась к "Дія.City"

Дочерняя компания "Vodafone Украина" IT SmartFlex присоединилась к "Дія.City". Как говорится в сообщении мобильного оператора, IT SmartFlex подала заявку и уже с 1 мая станет официальным резидентом специального правового режима для IT-компаний.

Как отмечает директор IT SmartFlex Николай Тракнов, резидентство в "Дія.City" предоставит ей дополнительные возможности для создания инновационных продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта и Data Analytics, помогающих выводить украинский телеком и его клиентов на уровень мировых технологических гигантов.

IT SmartFlex была основана в 2019 году и сейчас насчитывает около 200 сотрудников. Она является разработчиком всех новейших технологических решений для "Vodafone Украина" и ее клиентов.

Основным ее направлением является R&D-деятельность для сферы телекома, поскольку эта отрасль в настоящее время является одной из самых высокотехнологичных, охватывая не только услуги мобильной связи, но и другие направления.

В портфеле IT SmartFlex есть десятки проектов разных направлений – Big Data, IoT, финтех, платформа омниканальных коммуникаций, система цифровых продаж, CRM, digital assistance, благотворительная платформа, решения для HR и другие цифровые продукты.

В этой дочерней компании Vodafone создает собственный экспертный центр для разработки новых продуктов и сервисов. Как отмечает мобильный оператор, наличие собственной отдельной IT-компании обеспечивает ему не только качество, но и скорость внедрения этих продуктов.

Напомним также, что в конце марта стало известно о присоединении к "Дія.City" электронной платежной системы EasyPay, консалтинговой и инжиниринговой IT-платформы Avenga, а также стартапа по улучшению изображений Let's Enhance.

Принимать IT-компании в специально разработанный украинским правительством правовой режим начали в феврале 2022 года, перед российским вторжением. На сегодняшний день в "Дія.City" работают уже более 500 компаний.