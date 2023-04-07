"Vodafone Украина" потерял в 2022 году больше всего абонентов: какие получены финансовые результаты

Мобильный оператор Vodafone Украина получил в 2022 году 19,824 миллиарда гривен дохода, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Как говорится в сообщении компании, это связано с уменьшением количества пользователей мобильной связи.

"Большинство пользователей мобильной связи на востоке и юге страны пользовались именно услугами "Vodafone Украина. В связи с активными боевыми действиями и недоступностью сетей мобильной связи на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий Vodafone потерял больше всего абонентов среди мобильных операторов Украины – 3,5 миллиона", - отмечается в нем.

К концу 2022 года количество клиентов Vodafone в Украине составило 15,4 миллиона. Более 2,2 миллиона из них остаются за границей, продолжая пользоваться услугами компании.

В частности, 87% ее клиентов, использующих роуминг, пользуются предложением "Доступный роуминг" (10 ГБ мобильного интернета и 100 минут разговоров с абонентами в Украине и стране пребывания при условии оплаченного украинского пакета услуг). Общий объем скидок на услуги, которыми воспользовались в 2022 году более 14 миллионов клиентов Vodafone, составил 1,19 миллиарда гривен.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) компании вырос в 2022 году на 3% и составил 11,277 миллиарда гривен, а на 2,5 процентных пункта до 56,9% увеличилась маржа OIBDA.

Чистая прибыль компании в 2022 году составила лишь 1,1 миллиарда гривен против 3,832 миллиарда годом ранее. Более чем трехкратное снижение показателя объясняется также ущербом от курсовых разниц, полученным вследствие роста обменного курса доллара США к гривне на 34%.

Капитальные инвестиции Vodafone в 2022 году увеличились на 2% до 3,588 миллиарда гривен, благодаря чему ее инженеры восстанавливали разрушенную инфраструктуру, оперативно чинили оборудование, развивали сеть и обеспечивали доступность связи в условиях обесточивания.

Так, за год они вернули в эфир около 800 сел и городов и совершили около 2960 ремонтных выездов, в том числе в непосредственной близости к линии фронта.

В 2022 году специалисты компании особое внимание уделили расширению емкости и покрытий в регионах массовой миграции. Всего за год войны выведено в эфир 4 тысячи базовых станций 4G.

Значительные ресурсы компания направила на обеспечение доступности связи в условиях обесточивания: закуплено 414 мобильных генераторов, инженеры заменили 24 тысяч 712 аккумуляторных батарей и использовали 519 тонн дизельного топлива и бензина, чтобы сгенерировать энергию для работы сети во время отключений. На сегодняшний день 88% сети работает в штатном режиме.

В свою очередь активное строительство сети LTE повлияло на количество пользователей цифровых услуг – она увеличилась до 71%. Выросли и объемы использования дата-услуг.

Так, к концу 2022 года абонент Vodafone использовал в среднем 8,4 ГБ мобильного интернета в месяц, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Такое увеличение пользования привело к росту показателя ARPU (средний доход на одного пользователя) на 8% – в 2022 году он составил 90,6 гривны в месяц.

Источник фото: ua.depositphotos.com