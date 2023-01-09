Vodafone полноценно запустил бесплатную услугу поиска местонахождение близких

Мобильный оператор "Vodafone Украина" добавил в свое приложение бесплатную услугу "Геопоиск", позволяющую узнавать приблизительное местонахождение близких абонента. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Чтобы найти его местонахождение, Vodafone использует не интернет, а сигнал сотовой сети. Поэтому даже при слабом сигнале услуга поможет отыскать близких", - указывает оператор.

Для того, чтобы воспользоваться услугой в приложении, необходимо выбрать его в меню быстрого доступа, нажать "Получить разрешение" и выбрать номер из контактов или ввести вручную.

"Предоставленное разрешение будет действовать 30 дней. Каждый раз человеку, которого вы ищете, будет поступать SMS о вашем запросе с возможностью отклонить свое разрешение на просмотр местоположения. Для безопасности абонента, местонахождение которого вас интересует, вы получите данные о его местонахождении с приблизительным радиусом 3 км", – объясняют в Vodafone.

После получения SMS с разрешением на поиск местоположения для просмотра локации абонента нужно будет еще нажать на его номер, после чего откроется карта с его координатами.

На карте также будут указаны дата и время, когда местонахождение было определено. Максимально к услуге можно подключить пять номеров. При этом все SMS-запросы, ранее отправленные по номеру 5500, автоматически отобразятся в меню услуги в приложении.

Более того, запросы можно посылать даже вне территории Украины - главное лишь чтобы абонент, местонахождение которого нужно определить, находился в стране.

До этого услуга "Геопоиск" работала с сентября в тестовом режиме: с помощью SMS-запросов на номер 5500 более 5000 пользователей запрашивали разрешения на информацию о местонахождении близких. Чаще всего запросы отправляли клиенты из Днепропетровской, Харьковской областей и Киева.

"По данным, полученным на этапе клиентского тестирования услуги, пользователи чаще всего ищут детей, родителей или родственников и близких на временно оккупированных территориях. Клиенты высоко оценили пользу услуги и простоту пользования "Геопоиском" во время тестового периода и готовы порекомендовать услугу своим друзьям", – резюмирует оператор.

Как отмечается на сайте компании, услуга будет бесплатной по крайней мере до 25 февраля. При изменении же условий использования оператор обязательно должен будет заблаговременно предупредить пользователя.

Узнать можно только о геолокации абонентов самого Vodafone. Если же связь отсутствует, пользователь получит данные о последнем местонахождении запрашиваемого абонента во время пребывания в сети. При этом компания предупреждает, что если абонент не появлялся в сети, у него выключен телефон или он находится за пределами действия услуги, будет отправлено сообщение "недостаточно информации об абоненте, попробуйте позже".

В случае отсутствия согласия повторный запрос можно подавать только через три часа. Кроме того, будет действовать лимит в 10 просмотров геолокации в сутки. Также важно, что чтобы уложиться в лимит в пять номеров, удалять можно только те из них, которые уже предоставляли согласие или отказ на получение геоданных. Номера, которые не ответили, удалить из этого списка невозможно.

Источник фото: ua.depositphotos.com