Vodafone повноцінно запустив безкоштовну послугу пошуку місцезнаходження близьких

Мобільний оператор "Vodafone Україна" додав у свій застосунок безкоштовну послугу "Геопошук", яка дозволяє дізнаватися приблизне місцезнаходження близьких абонента. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Щоб знайти її місцезнаходження, Vodafone використовує не інтернет, а сигнал стільникової мережі. Тому, навіть при слабкому сигналі послуга допоможе відшукати близьких", - вказує оператор.

Для того, щоб користуватись послугою у застосунку, потрібно обрати її у меню швидкого доступу, натиснути "Отримати дозвіл" та обрати номер з контактів або ввести вручну.

"Наданий дозвіл діятиме 30 днів. Кожного разу людині, яку ви шукаєте, буде надходити SMS про ваш запит з можливістю відхилити свій дозвіл на перегляд місцезнаходження. Для безпеки абонента, місцезнаходження якого вас цікавить, ви отримаєте дані про його місцезнаходження з приблизним радіусом 3 км", - пояснюють у Vodafone.

Після отримання SMS із дозволом на пошук місцезнаходження для самого перегляду локації абонента треба буде ще натиснути на його номер, після чого відкриється карта з його координатами.

На карті також будуть вказані дата й час, коли місцезнаходження було визначено. Максимально до послуги можна підключити п’ять номерів. При цьому усі SMS-запити, раніше відправлені за номером 5500, автоматично відобразяться і в меню послуги в застосунку.

Більш того, запити можна надсилати навіть поза територією України - головне лише, щоб абонент, місцезнаходження якого треба визначити, знаходився в країні.

До цього послуга "Геопошук" працювала з вересня у тестовому режимі: за допомогою SMS-запитів на номер 5500 більше 5000 користувачів запитували дозволи на інформацію про місцезнаходження близьких. Найчастіше запити відправляли клієнти з Дніпропетровської, Харківської областей та з Києваа.

"За даними, отриманими на етапі клієнтського тестування послуги, користувачі найчастіше шукають дітей, батьків або родичів та близьких на тимчасово окупованих територіях. Клієнти високо оцінили користь послуги та простоту користування "Геопошуком" під час тестового періоду, та готові порекомендувати послугу своїм друзям", - резюмує оператор.

Як зазначається на сайті компанії, послуга буде безкоштовною принаймні до 25 лютого. При зміні ж умов користування оператор обов'язково має завчасно попередити користувача.

Дізнатися можна лише про геолокацію абонентів самого Vodafone. Якщо ж зв’язок відсутній, користувач отримаєте дані про останнє місцезнаходження запитуваного абонена на час перебування в мережі. При цьому компанія попереджає, що якщо абонент не з’являвся в мережі, у нього вимкнений телефон чи він знаходиться за межами дії послуги, буде відправлено повідомлення "відсутня інформація про абонента, спробуйте пізніше".

У випадку відсутності згоди повторний запит можна надсилати лише через три години. Крім цього, діятиме ліміт у 10 переглядів геолокації на добу. Також важливо, що аби укластися в ліміт у п'ять номерів, видаляти можна лише ті з них, які вже надавали згоду або ж відмову на отримання геоданих. Номери, які не дали відповідь, видалити з цього списку неможливо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com