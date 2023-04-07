"Vodafone Україна" втратив у 2022 році найбільше абонентів: які отримано фінансові результати

Мобільний оператор "Vodafone Україна" отримав у 2022 році 19,824 мільярда гривень доходу, що на 2% менше у порівнянні з минулим роком. Як ідеться в повідомленні компанії, це пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку.

"Більшість користувачів мобільного зв’язку на сході та півдні країни користувались саме послугами "Vodafone Україна". У зв’язку з активними бойовими діями та недоступністю мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій Vodafone втратив найбільше абонентів серед мобільних операторів України – 3,5 мільйона", - зазначається у ньому.

На кінець 2022 року кількість клієнтів Vodafone в Україні становила 15,4 мільйона. Більше 2,2 мільйона з них залишаються за кордоном, продовжуючи користуватись послугами компанії.

Зокрема, 87% її клієнтів, які використовують роумінг, користуються пропозицією "Доступний роумінг" (10 ГБ мобільного інтернету та 100 хвилин розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг). Загальний обсяг знижок на послуги, якими скористалися в 2022 році більше 14 мільйонів клієнтів Vodafone, становила 1,19 мільйрда гривень.

Показник OIBDA (операційний дохід до відрахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів) компанії зріс у 2022 році на 3% і склав 11,277 мільярда гривень, а на 2,5 процентних пункта до 56,9% збільшилась маржа OIBDA.

Чистий прибуток компанії в 2022 році склав лише 1,1 мільярда гривень проти 3,832 мільярда роком раніше. Більш ніж трикратне зниження показника пояснюють також збитками від курсових різниць, отриманими внаслідок зростання обмінного курсу долару США до гривні на 34%.

Капітальні інвестиції Vodafone у 2022 році збільшилися на 2% до 3,588 мільярда гривень, завдяки чому її інженери відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали мережу та забезпечували доступність зв’язку в умовах знеживлення.

Так, протягом року вони повернули в ефір близько 800 сіл і міст та здійснили близько 2960 ремонтних виїздів, у тому числі в безпосередній близькості до лінії фронту.

У 2022 році фахівці компанії особливу увагу приділили розширенню ємності та покриття в регіонах масової міграції. Загалом протягом року війни виведено в ефір 4 тисячі базових станцій 4G.

Значні ресурси компанія спрямувала на забезпечення доступності зв’язку в умовах знеживлення: закуплено 414 мобільних генераторів, інженери замінили 24 тисячі 712 акумуляторних батарей та використали 519 тонн дизельного пального та бензину, щоб згенерувати енергію для роботи мережі під час відключень. На сьогодні 88% мережі працює в штатному режимі.

В свою чергу, активне будівництво мережі LTE вплинуло на кількість користувачів цифрових послуг – вона збільшилась до 71%. Зросли і обсяги користування дата-послугами.

Так, на кінець 2022 року абонент Vodafone використовував в середньому 8,4 ГБ мобільного інтернету на місяць, що майже в 1,5 рази більше, ніж роком раніше. Таке збільшення користування зумовило зростання показника ARPU (середній дохід на одного користувача) на 8% – у 2022 році він склав 90,6 гривні на місяць.

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