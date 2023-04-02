Активних абонентів мобільного зв'язку в Україні поменшало на 12%, але доходи галузі зросли: що показав 2022 рік

У 2022 році доходи від надання послуг зв’язку в Україні склали 90,1 мільярда гривень, з них чого від надання електронних комунікаційних послуг - 83,2 мільярда (92,3%), а доходи від надання послуг поштового зв’язку — 6,9 мільярда гривень (7,7%). Про це свідчать дані у звіті Національної комісії з питань регулювання зв'язку.

Порівняно з 2021 роком доходи від надання електронних комунікаційних послуг зросли попри війну на 2,7% (з 81 мільярда гривень), в той час як у 2021 році вони зросли до минулорічного показника майже на 10% (з 76,7 мільярда гривень).

В структурі цих доходів у 2022 році найбільші частки склали мобільний зв’язок (67,6%, або 56,19 мільярда гривень) та фіксований доступ до інтернету (19,1%, або 15,93 мільярда гривень).

Найбільший приріст продемонстрував саме мобільний зв’язок: частка його доходів у 2022 році зросла на 1,6 відсоткових пункта у порівнянні з 2021 роком. Фіксований доступ до інтернету та фіксований зв’язок (з доходом у 2022 році 3,4 мільярда гривень) зменшили свої частки на 0,4 та 1 відсотковий пункт відповідно.

Ще 7,6 мільярда гривень отримано за надання в користування каналів, об’єктів інфраструктури тощо: частка цих доходів теж впала, але лише на 0,2 відсоткових пункти.

Доходи ж від надання мобільного зв’язку зросли на 5,1% (з 53,46 мільярда гривень у 2021 році). Попереднього ж року ріст відносно 2020-го склав майже 13,9% (з 46,94 мільярда гривень).

У НКРЗ пояснюють, що ріст за минулий рік обумовлений збільшенням рівня споживання послуг передачі даних, у тому числі доступу до інтернет та міжнародного роумінгу.

У структурі доходів мобільних операторів за 2022 рік левову частку мають саме послуги з передачі даних (62,8%, або 35,27 мільярда гривень). Ще 12,7% (7,13 мільярда гривень) припало на послуги голосової телефонії користувачам, майже стільки ж - 12%, або 6,7 мільярда гривень - на послуги іншим постачальникам мереж.

Ще 5,4% (3,06 мільярда гривень) отримано від послуг передачі SMS- та MMS-повідомлень користувачам, 5,2% (2,91 мільярда гривень) - від послуг роумінгу, а решта доходів (1,1 мільярда гривень) - від перенесення номерів, національного роумінгу та інших послуг.

Порівняно з 2021 роком частка доходів від роумінгу зросла найбільше - на 3 відсоткових пункти (проти 2,2%, тобто у 2,4 рази), від послуг іншим операторам - на 1,7 пункта, від SMS та MMS - впала на 0,5 пункта, від передачі даних - на 0,8 пункта, а від голосової телефонії - на 2,4 пункта.

Такий ріст доходів від роумінгу пояснюється вимушеною міграцією населення України до інших країн, передусім держав-членів Євросоюзу, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. В 2021 році цей показник склав 1,2 мільярда гривент, а у 2020 - 725 мільйонів.

В свою чергу, кількість активних ідентифікаційних карток мережі мобільного зв’язку станом на кінець 2022 року склала 49,304 мільйона, що майже на 12% менше, ніж станом на кінець 2021 року. Натомість у 2021 році кількість карток мобільного зв’язку продемонструвала ріст на 3,6% - з 53,98 до 55,93 мільйона.

Зазначене, власне, теж пов’язано із повномасштабним вторгненням Росії в 2022 році, зокрема з недоступністю мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях України та скороченням використання послуг національних операторів мобільного зв’язку внаслідок міграції населення з метою пошуку прихистку поза межами країни.

Через падіння кількості абонентів середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку у розрахунку на одну активну картку в 2022 році значно зріс - з 79,7 до 95 гривень.

В середньому українці мають 143 активні картки мобільного зв’язку у розрахунку на 100 жителів. Найбільшим цей показник є у Київській області (186), Києві (180), Одеській (167), Дніпропетровській (155) та Львівській (149) областях.

З моменту впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT" кількість активних ідентифікаційних карток мережі, з яких було здійснено доступ в інтернет стандарту 4G, станом на кінець 2022 року досягла 26,82 мільйона. Рік тому їх було 25,57 мільйона, а на кінець 2020 року - 19,44 мільйона.

Натомість кількість усіх активних SIM, USIM, R-UIM, що підключалися до інтернету, в 2022 році знизилася через значне зниження числа карток загалом, а саме з 37,87 до 35,36 мільйона. Отже, частка абонентів, що використовують 4G, зросла за рік з 67,5% до майже 75,9%.

Також повідомляється, що незважаючи на воєнний стан, кількість абонентів, які протягом 2022 року скористалися послугою перенесення номеру на мережу мобільного зв’язку іншого оператора, у порівнянні з 2020 та 2021 роками практично залишилися на тому ж самому рівні.

Так, у 2022 році послугою скористалися 71,3 тисячі кінцевих користувачів. Загалом з дати впровадження послуги - 1 травня 2019 року - змінили оператора мобільного зв’язку і при цьому зберегли свій абонентський номер вже 252,4 тисячі абонентів.

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