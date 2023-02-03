Українці в ЄС і надалі будуть отримувати доступні послуги роумінгу

Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі отримувати доступні послуги міжнародного роумінгу. Українські та європейські мобільні оператори підписали нову спільну заяву.

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Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

До нової заяви доєдналися сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom та 3Mob) та двадцять європейських операторів.

Вона діятиме наступні 6 місяців і дозволить і надалі українцям залишатися на зв’язку з родиною та друзями безкоштовно або за доступними тарифами.

"Такий скоординований підхід до встановлення тарифів на послуги роумінгу та міжнародних дзвінків в Україну, дозволяє мінімізувати додаткові витрати європейських та українських операторів мобільного та фіксованого зв’язку, при цьому даючи змогу надавати відповідні послуги без додаткових доплат для абонентів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НКЕК, доступним роумінгом користуються більше ніж 4 млн українців.

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.

Джерело фото: Depositphotos