В Україні запровадять "банкоматний роумінг": що це означає і як буде працювати

Національний банк звернувся до банків з пропозицією запровадити в Україні "банкоматно-національний роумінг". Ідея полягає у встановленні єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

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Про це повідомила пресслужба регулятора, згодом заступник голови НБУ Олексій Шабан розкрив деталі в ефірі Українського радіо.

"Видача готівки може стати чи не основою операцією для таких відділень, тому приділяємо цьому увагу. Ми вітаємо ініціативу великих банків, які заявили про так званий банкоматний роумінг. Ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів", — розповів представник регулятора.

Попередньо планується, що ліміт буде становити 10―20 тис грн, але останнє слово буде за кожним окремим банком. В НБУ вважають, що такої суми буде достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки.

"Банкоматний роумінг" також передбачає скасування комісії у комерційних банках на зняття готівки з карток інших банків.

"Це вже відбувається. Два тижні тому була така ідея, а сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", — резюмував заступник голови НБУ.

Деякі банки вже починають фактично долучатися до такого "банкоматного роумінгу". Так, Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку.

Напередодні стало відомо, що державний ПриватБанк з 23 листопада встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.