В Украине введут "банкоматный роуминг": что это значит и как будет работать

Национальный банк обратился к банкам с предложением ввести в Украине "банкоматно-национальный роуминг". Идея заключается в установлении единых расширенных лимитов и отмене дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора, впоследствии заместитель главы НБУ Алексей Шабан раскрыл детали в эфире Украинского радио.

"Выдача наличных может стать едва ли не основой операцией для таких отделений, поэтому уделяем этому внимание. Мы приветствуем инициативу крупных банков, которые заявили о так называемом банкоматном роуминге. Идея его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных. такие же, как и для своих клиентов", — рассказал представитель регулятора.

Предварительно планируется, что лимит будет составлять 10-20 тыс. грн, но последнее слово будет за каждым отдельным банком. В НБУ считают, что такой суммы будет достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег.

"Банкоматный роуминг" также предусматривает отмену комиссии в коммерческих банках на снятие наличных с карт других банков.

"Это уже происходит. Две недели назад была такая идея, а сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка", - резюмировал замглавы НБУ.

Некоторые банки уже начинают фактически приобщаться к такому "банкоматному роумингу". Так, Сбербанк приравнял лимиты снятия наличных с карточек других банков к соответствующим лимитам, применяемым к собственным картам банка.

Накануне стало известно, что государственный ПриватБанк с 23 ноября установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.