Ощадбанк скасував спеціальні ліміти на зняття готівки з карток інших банків

Державний Ощадбанк прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Про це 24 листопада повідомила пресслужба банку.

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Тобто клієнти інших фінустанов зможуть знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

Зазначається, що таке рішення прийняли у зв’язку із кризовою ситуацією в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та тимчасові проблеми із функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях.

"Тому для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без обмежень. І не важливо - з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", — йдеться в повідомлені банку.

Де заходиться банкомат Ощадбану у кожному окремому населеному пункті, можна дізнатися з карти.

Напередодні стало відомо, що державний ПриватБанк з 23 листопада встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

Крім того, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.