В НБУ відзвітували про ситуацію в банківській системі після ракетних ударів 23 листопада

Банківська система України витримала відключення електроенергії та інші наслідки ракетних ударів 23 листопада, та залишається стабільною. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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Регулятор підтримує постійний зв’язок з банками та вживає відповідних заходів для нормального функціонування банківських установ.

Банки підключені до Системи електронних платежів (СЕП) та можуть здійснювати платежі клієнтів.

"Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через працюючі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією, наразі працює понад 1,5 тисячі банківських відділень та понад 3,8 тисячі банкоматів", — резюмували в НБУ.

Зазначається, що Нацбанк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.

В пресслужбі державного ПриватБанку уточнили , що фінустанова забезпечує безперебійну роботу "Приват24", процесингу, клієнтської підтримки та чергових відділень по всій Україні.

"За умов аварійного відключення електрики в регіонах України ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари", - роз'яснили в ПриватБанку.

В держбанку додали, що під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутися до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.

Нагадаємо, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.

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