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В НБУ отчитались о ситуации в банковской системе после ракетных ударов 23 ноября
Банковская система Украины выдержала отключение электроэнергии и другие последствия ракетных ударов 23 ноября и остается стабильной. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Регулятор поддерживает постоянную связь с банками и принимает соответствующие меры по нормальному функционированию банковских учреждений.
Банки подключены к Системе электронных платежей (СЭП ) и могут производить платежи клиентов.
"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты функционируют в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тысяч банковских отделений и более 3,8 тысяч банкоматов", - резюмировали в НБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что Нацбанк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.
В пресс-службе государственного ПриватБанка уточнили, что финучреждение обеспечивает бесперебойную работу "Приват24", процессинга, клиентской поддержки и дежурных отделений по всей Украине.
"При условиях аварийного отключения электричества в регионах Украины ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облако", - пояснили в ПриватБанке.
В госбанке добавили, во время аварийных отключений электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме.
Напомним, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.
Источник фото: ua.depositphotos.com