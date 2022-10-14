Ощадбанк запустив можливість знття готівки на касах магазинів з карток системи "Простір"

Державний Ощадбанк на початку жовтня забезпечив здійснення у власній еквайринговій мережі операцій з видачі готівки для карток національної платіжної системи "Простір" під час оплат за товар або послугу на касі торговельних мереж. Про це повідомляють у самому банку та в Національному банку України.

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"Також Ощадбанк налаштував таку послугу і для власних карток "Простір", Тобто послуга стала доступною і для всіх держателів карток "Простір" від Ощаду. Відтак мережа покриття цієї послуги для карток "Простір" сягнула 100%, і тепер кожен держатель картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в НБУ, свої платіжні термінали для таких операцій налаштували вже шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк "Південний", Альфа-Банк та банк "Восток". Максимальний ліміт зняття коштів становить 6 тисяч гривень за одну операцію.

За даними регулятора, загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 мільярда гривень на місяць.

Нагадаємо також, що в кінці травня ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі", за допомогою якого можна поповнювати до 5 тисяч гривень картку при оплаті покупок на касах торгових точок.