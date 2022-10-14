Ощадбанк запустил возможность снятия наличных на кассах магазинов с карточек системы "Простир"

Государственный Ощадбанк в начале октября обеспечил проведение в собственной эквайринговой сети операций по выдаче наличных для карт национальной платежной системы "Простир" при оплате за товар или услугу на кассе торговых сетей. Об этом сообщают в самом банке и в Национальном банке Украины.

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"Также Ощадбанк настроил такую услугу и для собственных карт "Простир", то есть услуга стала доступной и для всех держателей карт "Пристор" от Ощада. Следовательно, сеть покрытия этой услуги для карт "Простир" достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, свои платежные терминалы для таких операций настроили уже шесть банков-эквайров, а именно Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк "Пивденный", Альфа-Банк и банк "Восток". Максимальный размер снятия средств составляет 6 тысяч гривен за одну операцию.

По данным регулятора, всего в течение последних месяцев в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 миллиарда гривен в месяц.

Напомним также, что в конце мая ПриватБанк запустил сервис "Пополнение на кассе", с помощью которого можно пополнять до 5 тысяч гривен карточку при оплате покупок на кассах торговых точек.