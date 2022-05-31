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ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах супермаркетов

ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах супермаркетов

Государственный ПриватБанк запустил сервис "Пополнение на кассе", с его помощью можно пополнять карты вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек. Максимальная сумма для пополнения — 4999 грн, минимальная — 20 грн.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Через этот новый сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка.

"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта ", — разъяснили в банке.

Комиссия за такую услугу составляет 0,5% суммы пополнения. Сейчас сервис работает в тестовом режиме на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны. Вскоре он появится и в других торговых сетях.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ многие сети начали предоставлять услуг снятия наличных денег. Возможность снять наличные первой в конце февраля запустила Fozzy Group — сделать это можно на кассах в "Сiльпо", "Thrash! Траш!" и "Фора".

Вскоре такую услугу начали предоставлять в магазинах "АТБ-Маркет" и Ашан.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан