ПриватБанк запустил веб-сайт электронных подписей

ПриватБанк запустил новый веб-сайт аккредитованного центра сертификации ключей, позволяющий клиентам получить, проверить или отозвать квалифицированную электронную подпись, подписывать документы из КЭП и получить другие услуги АЦСК онлайн.

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Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Сайт электронных подписей доступен всем клиентам, как предпринимателям и юридическим лицам, так и гражданам Украины, которые могут за несколько кликов получить электронную подпись SmartID для оформления государственных электронных услуг.

Подпись SmartID является бесплатной для клиентов ПриватБанка и доступна с любого вашего смартфона, на котором установлено мобильное приложение Приват24.

"КЭП ПриватБанка гарантирует безопасность операций, ведь хранится в защищенном облачном хранилище и полностью отвечает требованиям Закона Украины № 2155 "Об электронных доверительных услугах"", - подчеркнули в финучреждении.

Подробнее о бесплатной технологии SmartID для пользователей можно узнать по ссылке .

Напомним, обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.