В Украине отсрочили обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе

Обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.

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25 мая Кабинет министров принял изменения в соответствующее постановление, сообщает Министерство цифровой трансформации.

В 2020 году использование электронной подписи было внедрено в пределах экспериментального проекта. Обязательное же использование е-подписи на защищенных носителях планировалось запустить с 31 марта этого года.

Экспериментальный проект удачно себя зарекомендовал. Только в прошлом году было получено 17 млн ​​е-подписей, которыми воспользовались более 8 млрд раз.

Однако для того, чтобы не создавать во время военного положения нагрузки на органы, которые предоставляют электронные услуги и большие очереди на получение доверительных услуг, решение отсрочили.

А это значит, что пользователи электронных доверительных услуг с 1 июня 2022 г. смогут и в дальнейшем использовать усовершенствованные подписи, базирующиеся на квалифицированных сертификатах для е-взаимодействия физических и юридических лиц, а также аутентификации в госсистемах.

Напомним, в прошлом году Кабмин одобрил законопроект о заключении соглашения с Евросоюзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства ЕС в сфере электронной идентификации. Документ направлен на усовершенствование государственного регулирования в этой сфере. Верховная Рада уже приняла его в первом чтении.

Отметим, ранее Европейская Бизнес Ассоциация отмечала, что украинские предприниматели сейчас не готовы к обязательному использованию квалифицированных электронных подписей, сертификаты которых хранятся на токене или в облачном хранилище, вместо усовершенствованных е-подписей.