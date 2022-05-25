В Україні відстрочили обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії

Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відстрочено на період дії військового стану та протягом 6 місяців з дня його припинення.

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25 травня Кабінет міністрів ухвалив зміни до відповідної постанови, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У 2020 році використання електронного підпису було запроваджено у межах експериментального проекту. Обов'язкове використання е-підпису на захищених носіях планувалося запустити з 31 березня цього року.

Експериментальний проект вдало зарекомендував себе. Лише минулого року було отримано 17 млн ​​е-підписів, якими скористалися понад 8 млрд разів.

Проте для того, щоб не створювати під час воєнного стану навантаження на органи, які надають електронні послуги та великі черги на отримання довірчих послуг, рішення відстрочили.

А це означає, що користувачі електронних довірчих послуг з 1 червня 2022 р. зможуть і надалі використовувати удосконалені підписи, що базуються на кваліфікованих сертифікатах для взаємодії фізичних та юридичних осіб, а також аутентифікації в держсистемах.

Нагадаємо, минулого року Кабмін схвалив законопроект про укладання угоди з Євросоюзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства ЄС у сфері електронної ідентифікації. Документ спрямовано на удосконалення державного регулювання у цій сфері. Верховна Рада вже ухвалила його у першому читанні.

Зазначимо, що раніше Європейська Бізнес Асоціація зазначала, що українські підприємці зараз не готові до обов'язкового використання кваліфікованих електронних підписів, сертифікати яких зберігаються на токені або у хмарному сховищі, замість удосконалених е-підписів.