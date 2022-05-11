Бизнес не готов к переходу на облачные электронные подписи, его нужно отложить - ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что украинские предприниматели сейчас не готовы к обязательному использованию квалифицированных электронных подписей, сертификаты которых хранятся на токене или в облачном хранилище, вместо усовершенствованных е-подписей.

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Как говорится в сообщении объединения, решение об обязательном использовании такого инструмента по окончании карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции (сейчас это должно произойти 31 мая, хотя карантинные ограничения фактически отменены), не учитывает реалии работы предприятий и учреждений в условиях военного положения.

Эксперты ЕБА считают, что предусмотренное постановлением Кабинета министров №193 требование может усложнить условия работы бизнеса, поскольку не во всех авторизованных центрах сертификации ключей есть облачные КЭП, к тому же не во всех государственных органах проведена соответствующая интеграция.

"Бизнес более 10 лет использовал файловые электронные цифровые подписи, которые согласно действующему законодательству приравниваются к УЭП. У многих клиентов нет опыта использования облачного КЭП или ключей на токенах. Для перехода на КЭП понадобится физическое присутствие большинства клиентов, то есть, например, чтобы получить КЭП в банке, нужно прийти в отделение", - отметила замглавы ЕБА Светлана Михайловская.

По ее словам, в условиях военного времени это может быть сложно, поэтому сейчас переход на КЭП воспринимается обременительным требованием, которое не является неотложным, но только добавит лишних забот бизнесу и его клиентам.

В связи с этим ассоциация обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность продления действия постановления №193 на срок до конца 2022 года, чтобы дать бизнесу достаточно времени для надлежащей доработки процессов, связанных с использованием облачных КЭП, их тестирования, а также информирования и обучения клиентов.

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