Миграция в “облако”: почему в военное время облачные технологии помогут спасти бизнес

Delo.ua поговорило со специалистом по облачным сервисам из компании “IT-Інтегратор” Александром Щербаком о преимуществах использования облачных технологий, а также причинах повышенного интереса к миграции в “облако” в военное время.

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Любой бизнес в процессе масштабирования задается вопросами, связаными с увеличением потребностей в производительности. А также определяет, как безопасно хранить большое количество данных компании, которых с каждым днем становится все больше. Сегодня постоянно докупать, увеличивать парк IT-оборудования не всегда целесообразно, ввиду разных факторов. Примерами может быть требования к быстрому внедрению новых сервисов, масштабирование в соответствии с рыночными требованиями, а также обеспечение бесперебойной работы бизнеса.

Организация резервных площадок для хранения данных, резервного копирования и кибербезопасности стали основными вызовами для бизнеса после вторжения РФ на территорию Украины. Но решение этих вопросов требует, как вычислительных ресурсов, так и времени на организацию процессов такой схемы работы. Как результат мы видим сегодня экспоненциальный рост использования облачных сервисов наших клиентов. Как один из последних примеров - миграция в облако более 270 сервисов Приват Банка, а также более 4 петабайт клиентских данных.

Где и как бизнесу сохранить работоспособность

Последние 5 лет бизнес активно использует технологии для оптимизации и обеспечения стабильности бизнес-процессов, хранения данных и ряда других задач. Самые распространенные способы переноса нагрузок - это локальные ЦОД (центр обработки данных) и облачные технологии.

ЦОД - это локальные серверные (дата центры), где “крутятся” данные клиентов (бизнеса). Если раньше компании покупали необходимое оборудования в серверные, чтобы размещать свою ИТ-инфраструктуру, то сейчас мы уже наблюдаем другой подход, так как по всему миру и в Украине есть коммерческие ЦОДы, которые предлагают разные возможности по размещению, а также обслуживают запросы бизнеса по ряду других задач.

Из-за масштабных боевых действий в Украине работа дата центров находится под угрозой, так как территория страны находится под постоянными обстрелами армией РФ, поэтому даже собственники серверных не могут дать гарантии, что дата центры не пострадают.

По этой причине бизнес, особенно крупный, начал активную миграцию данных в “облако”. “Облако”– это прежде всего возможность развернуть свою изолированную (безопасную) IТ-инфраструктуру на базе выбранного облачного провайдера. При миграции данных в “облако” клиент имеет возможность сохранить бизнес-процессы и данные и продолжить работу даже в военное время. Формально, сейчас переход в “облако” снижает зависимость от наземных ЦОД в Украине, которые могут быть разрушены в ходе обстрелов армией РФ.

Сейчас услуга миграции в “облако” или помощь в развертывании из бэкапов, а также построение резервной альтернативной площадки на базе облачной инфраструктури становится более актуальной в нашей стране и в регионах боевых действий, ведь бизнес, который работал с наземными площадками, не имея облачной альтернативы с начала полномасштабной войны, остановился.

“Облако” дает возможность быстро восстановить рабочие бизнес-процессы, а после окончания войны компания, при желании, может восстановить свою инфраструктуру в наземных ЦОД или продолжить работу с облачными сервисами. Александр Щербак Специалист по облачным сервисам “IT-Інтегратор”

“Облако” не панацея, но имеет ряд преимуществ

Преимущественно крупный бизнес работает в “облаке”, так как в процессе развития и масштабирования компания и ее потребности в производительности увеличиваются в несколько раз. В основном облачные технологии использует ритейл, IT-бизнес, девелоперы, финтех и тд.

“На примере нашей компании, мы заметили, что количество обращений с запросами относительно облачных сервисов, выросло по сравнению с довоенными показателями - их стало больше. Бизнес понимает, что в условиях военного времени крайне важно обезопасить данные компании и обеспечить дальнейшую работу всего предприятия”, - отмечает Александр Щербак.

При работе с облачной инфраструктурой бизнес получает ряд возможностей, а именно:

Благодаря возможностям решений для создания бэкапов (резервных копий) сохранить свои данные от потери. Защитить бизнес-сервисы “уже сегодня” от многочисленных кибератак, которых стало больше за последние годы, особенно, с наступлением полномасштабной войны в Украине.

Организовать удаленную работу сотрудников.

При правильном подходе к IТ - оптимизировать бизнес-процессы и бюджет компании.

Для чего необходим компетентный IT-партнер

Работа с облачными сервисами — это новый опыт для многих клиентов.

Как лицензировать программное обучение в облаке, какая ширина канала, как управлять гибридным облаком, как построить план аварийного восстановления – все это лишь часть популярных вопросов, которые мы получаем от наших клиентов. Для оперативной миграции данных в "облако" требуется опыт и выбор оптимального подхода. Александр Щербак Специалист по облачным сервисам “IT-Інтегратор”

Важно найти опытного IТ-партнера, который не только закроет задачи по миграции данных в облако, а и предоставит рекомендации по оптимальному выбору облачного провайдера, смежных решений по обеспечению кибербезопасности. Кроме этого, IТ-партнер может предоставить рекоммендации с учетом специальных предложений от производителей, о которых не всегда может быть известно бизнесу.

К примеру, "IT-Інтегратор" агрегировал все специальные условия, которые предоставляют производители на период военной агрессии для украинских компаний и предоставляет эту информацию для всех клиентов компании.

Таких продуктов достаточно большое количество в сферах организации коммуникаций, кибербезопасности, а также облачных сервисов. Щербак отметил, что для своих заказчиков компания предлагает комплексное решение с учетом “промо” предложений от производителей, для того что бы конечное решение было наиболее оптимально как с точки зрения функционала, так и цены.

“Услуги провайдеров и консалтинга стоят денег, но это сотрудничество минимизирует риски и денежные затраты, так как бизнесу придется лишь ежемесячно платить абонплату за сервис”, - подытожил Александр Щербак.