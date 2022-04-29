ПриватБанк перенес дата-центр в "облако" в ЕС во избежание уничтожения войной

Государственный ПриватБанк, являющийся крупнейшим украинским финучреждением, перенес из физического дата-центра в облачное хранилище свои приложения, обеспечивающие доступ клиентов к основным банковским услугам.

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Как сообщает пресс-служба банка, сделано это было с целью минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования, расположенного в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.

Отмечается, что над масштабным проектом работало более 460 IT-специалистов ПриватБанка и подрядчиков. В целом на размещение и запуск в работу из облачной среды всех важных приложений понадобилось менее 45 дней.

"Перенесли 3500 серверов, более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако". Более 270 важных приложений перенесены. Мы очень гордимся действительно титанической работой, которую проделала наша IT-команда, чтобы обезопасить доступ клиентов к финансовым услугам", — говорится в сообщении.

Как указывают в банке, объем реализованных работ для проектов такой сложности и такого масштаба в "нормальном" проектном IT-цикле обычно занимает от полутора лет.

"Мы признаем, что в этот период некоторые наши клиенты сталкивались с проблемами при совершении платежей или карточных переводов, что случалось чаще обычного. Извиняемся за неудобства и просим понимания, ведь это все было ради наших клиентов и безопасности их средств. Теперь мы можем сказать, что эти работы завершены и все установлено", — добавили в ПриватБанке.

При этом в финучреждении обращают внимание, что у клиентов не было доступа к его системам в этот период лишь менее 5% времени (в течение менее 50 часов).

В то же время, как передает "Интерфакс-Украина", в ходе онлайн-дискуссии "Банковский сектор Украины: Как сохранить стойкость во время войны" член набсовета банка Роман Сульжик уточнил, что его дата-центр был перенесен в Евросоюз.

"Последние недели были перебои с работой Привата... Мы последние 45 дней работаем из ЕС. У нас в Днепре есть дата-центр. Когда россияне бомбили Днепр, там повылетали стекла. Вы понимаете, что бы было, если бы они смогли полностью уничтожить дата-центр в Киеве или в Днепре?" — отметил он.

Напомним, что реализация данного проекта стала возможна благодаря решению Национального банка Украины от 8 марта, которым были урегулированы вопросы использования банками облачных услуг в своей деятельности.

Отметим также, что 31 марта Киевский городской совет разрешил на период военного времени использовать облачные сервисы и центры обработки данных за пределами Украины для обеспечения стабильной работы городских электронных систем.

Источник фото: ua.depositphotos.com