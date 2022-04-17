ИТ во время войны: благодаря чему у украинской ИТ-индустрии есть возможность работать на полную мощность

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За последние годы украинская ИТ-индустрия добилась того, к чему шла более 15-ти лет – переросла в настоящего мощного экономического гиганта, который принес около 7 млрд. долл. США в Украину от экспорта услуг в 2021 году (по данным платежного баланса НБУ). Впечатляющие темпы роста (20-30% ежегодно), запуск специального режима Действие. City , признание во всем мире и запланированная реформа образования должны укреплять позиции Украины в цифровой экономике, но, к сожалению, началась война.

Поскольку эскалация конфликта наблюдалась еще до 24 января, ИТ компании заранее принимали решительные шаги для минимизации рисков, в частности большинство украинских компаний готовили и реализовывали так называемый BCP (business continuity plan) – систему восстановления деловой активности при борьбе с потенциальными угрозами для компании. Ведь одно из ключевых преимуществ ИТ-индустрии – высокая мобильность, которая позволяет работать где угодно, при условии стабильного интернет соединения, наличия компьютера, и самое главное – экспертизы ИТ-специалистов, которые превращают код в высокотехнические решения в В свою очередь, генерирует значительные экспортные поступления валюты в нашу страну.

Очевидно, что к агрессии, которую мы наблюдаем сегодня по отношению к нашей стране, было невозможно подготовиться на 100%.

Тем не менее, анализируя ситуацию среди компаний-членов ИТ-комитета Европейской Бизнес Ассоциации можно констатировать, что украинская ИТ-индустрия имеет возможность работать в практически полном объеме. Какие же решения способствуют этому?

Использование облачных сервисов

Речь идет о замене хранения данных на физических носителях, в частности, серверах, которые при повреждении становятся нетрудоспособными. ИТ-компании поддерживают концепцию « Cloud First », предусматривающий предпочтение в хранении данных в облачных сервисах, сервера которых расположены по всему миру. Кроме того, из-за экспортной ориентированности нашей ИТ-индустрии большинство продуктов интеллектуальной собственности и результатов работы хранятся на объектах заказчика, а члены команд в Украине получают соответствующие права доступа для выполнения заказа. Такой процесс подлежит тщательному мониторингу и соответствующим правилам и нормам информационной безопасности. В результате этого подхода украинские сервисные ИТ-компании преимущественно не владеют критической инфраструктурой и важными бизнес-данными своих клиентов.

Внедрение генераторов бесперебойного питания и доступа в интернет

Отдельным пунктом является обеспечение команд источниками питания – то есть разнообразными генераторами, которые производят достаточно электроэнергии для продолжения работы в случае остановки подачи энергии через сети. То же касается и интернет соединений, благодаря маршрутизаторам Starlink , через спутниковое соединение предоставляют доступ к интернету в любой точке Земли. Да, Министерство цифровой трансформации Украины уже передало значительное количество Starlink для украинских ИТ-компаний, за что индустрия искренне благодарит команду Министерства.

Защита данных по новым протоколам

Речь идет о минимизации рисков, связанных с безопасностью устройств конечного пользователя и безопасностью сотрудников. Имплементируется это путем выполнения положений известных стандартов безопасности (такие как ISO/IEC 27001:2013 «Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements» или SOC2 «System and Organization Controls for Service Organizations: Trust Services Criteria») и соответствующими мерами контроля, например: шифрование жесткого диска, шифрование сетевого трафика, применение политики паролей и блокировки и т.д.

И, конечно, одним из ключевых вопросов команд

Значительная часть украинского ИТ расположена в Харькове и Киеве – городах-миллионниках, которые из-за постоянных обстрелов и бомбардировок находятся в зоне повышенной опасности. Поэтому вполне логичным шагом в сохранении возможностей офисов компаний из этих регионов стала релокация команд в западные/центральные области Украины, такие как Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая области. Следует отметить, что какой-то чрезмерной концентрации в одном месте нет, чтобы мощности и инфраструктура отдельных регионов не были перегружены. Более того, у некоторых компаний еще и задолго до войны появлялись офисы в других городах и областях.

Конечно, не все специалисты желают переезжать в другие города, оставаясь дома, волонтерят, идут в ряды ВСУ и ТРО – что, безусловно, поддерживается самими компаниями, в том числе и финансово.

Самый болезненный вопрос для ИТ в стране

Несмотря на все шаги, которые минимизируют угрозу остановки бизнеса, ИТ-компании сталкиваются со многими факторами, которые не только замедляют развитие индустрии, но, по наихудшему сценарию, могут разрушить ее в Украине.

Причина довольно проста: из-за значительной экспортной ориентированности (около 95% всех продуктов и услуг), украинское ИТ зависит от заказов из-за рубежа. Но мировые гиганты, корпорации, пользующиеся услугами украинских ИТ-компаний, имеют справедливые опасения относительно возможности наших компаний выполнить заказ. Ведь в результате бомбежек и обстрелов под угрозой находятся без исключения все города и регионы. Это, собственно, и негативно влияет на настроения зарубежных партнеров.

И для них, к сожалению, «релокация в Закарпатье» не является решающей вопросом панацеей. Ведь риски меньше, но все же остаются. В настоящее время ИТ бизнес делает все возможное, чтобы сохранять заказы, постоянно общаясь с партнерами, получать новые и продолжать развивать индустрию. Ведь сейчас важно сохранить статус украинского ИТ как хаба Восточной Европы. Верю, что индустрии это не удастся.