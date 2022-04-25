Апелляционный суд подтвердил, что ПриватБанк владеет своим главным офисом в Днепре

ПриватБанк подтвердил в суде апелляционной инстанции законность права собственности на здание головного офиса финучреждения в Днепре. Как сообщает пресс-служба госбанка, такое решение было принято 25 апреля Центральным апелляционным хозяйственным судом (Днепр).

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Он удовлетворил апелляционные жалобы ПриватБанка и Днепропетровской областной прокуратуры, отменив решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26 ноября 2020 года и отказав полностью в иске научно-производственного ООО "Океанмаш", которое пыталось лишить ПриватБанк права собственности на эту недвижимость.

"Это очень важная победа ПриватБанка ценой 152 миллиона гривен в апелляционном суде, решение которого вступает в законную силу немедленно после провозглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс-топ-менеджментом банка", — отметил руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству Олег Лазовский.

В банке напоминают, что офисное помещение перешло в его собственность в августе 2016 года, за три месяца до национализации финучреждения, в результате обращения взыскания на ипотечное имущество с целью погашения задолженности по кредиту лица, связанного с экс-владельцами банка.

Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия в 2017 году было установлено, что бывшим руководством ПриватБанка при привлечении от Национального банка Украины кредитов рефинансирования предоставлялись кредиты на нерыночных и заранее невыгодных для банка условиях связанным с ним компаниям. НП ООО "Океанмаш" выступало имущественным поручителем по кредитам связанных лиц.

Отметим, что тот же Центральный апелляционный хозсуд 24 февраля принял решение против ПриватБанка по делу о праве собственности на здание в Днепре стоимостью 86 миллионов гривен. Госбанк будет обжаловать его в Верховном суде.

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