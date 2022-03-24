У ПриватБанка через суд забрали здание стоимостью почти 70 млн грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд Днепра 24 февраля принял решение, которым окончательно лишил государственный ПриватБанк права собственности на здание в Днепре стоимостью 86 миллионов гривен.

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Об этом 24 марта сообщил руководитель судебного направления ПриватБанка, адвокат Олег Лазовский, передает пресс-служба финучреждения.

"Несмотря на введение в Украине военного положения и прямую угрозу жизни участников процесса, в судебном заседании 24 февраля было отклонено ходатайство банка об отложении рассмотрения дела и оставлена без удовлетворения апелляция госбанка на решение хозсуда Днепропетровской области по делу № 904/5314/20", — подчеркнули в ПриватБанке.

Уточняем, что судебный процесс по этому делу тянулся с 2014 года. Тогда суд признал договор, согласно которому ПриватБанк купил это здание в Днепре, недействительным. Госбанк подал апелляцию. Центральный апелляционный хозяйственный суд фактически вынес решение по этому иску 24 февраля не в пользу банка, а сообщил о нем только 12 марта, отправив ПриватБанку письмо электронной почтой.

В финучреждении отмечают, что из-за начала войны ПриватБанк подал ходатайство, попросив перенести рассмотрение дела, однако в суде заявили, что в Днепре в настоящее время нет боевых действий, поэтому, по их мнению, нет смысла переносить заседание.

В банке не согласны с решением суда и намерены его повторно обжаловать.

"Мы обжалуем это незаконное судебное решение в Верховном суде, и, уверен, справедливость восторжествует. Такая ситуация абсолютно ненормальная и неприемлемая в военное время, когда государственный ПриватБанк делает все возможное для обеспечения непрерывной работы для финансовой стабильности Украины и финансовой безопасности каждого украинца", — подчеркнул Лазовский.

Уточняем, что вторая сторона конфликта не прокомментировала решение суда.

Фото: ua.depositphotos.com