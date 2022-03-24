У ПриватБанка через суд забрали будівлю вартістю майже 90 млн грн

Центральний апеляційний господарський суд Дніпра 24 лютого ухвалив рішення, яким остаточно позбавив державний ПриватБанк права власності на будинок у Дніпрі вартістю 86 мільйонів гривень.

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Про це 24 березня повідомив керівник судового спрямування ПриватБанку, адвокат Олег Лазовський, передає прес-служба фінустанови.

"Незважаючи на запровадження в Україні військового стану та пряму загрозу життю учасників процесу, у судовому засіданні 24 лютого було відхилено клопотання банку про відкладення розгляду справи та залишено без задоволення апеляцію держбанку на рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/5314/20", — підкреслили у ПриватБанку.

Уточнюємо, що судовий процес у цій справі тривав із 2014 року. Тоді суд визнав договір, згідно з яким ПриватБанк купив цей будинок у Дніпрі, недійсним. Держбанк подав апеляцію. Центральний апеляційний господарський суд фактично виніс рішення щодо цього позову 24 лютого не на користь банку, а повідомив про нього лише 12 березня, надіславши ПриватБанку листа електронною поштою.

У фінустанові зазначають, що через початок війни ПриватБанк подав клопотання, попросивши перенести розгляд справи, однак у суді заявили, що в Дніпрі наразі немає бойових дій, тому, на їхню думку, немає сенсу переносити засідання.

У банку не погоджуються з рішенням суду і мають намір його повторно оскаржити.

"Ми оскаржимо це незаконне судове рішення у Верховному суді, і, впевнений, справедливість переможе. Така ситуація абсолютно не нормальна і неприйнятна у воєнний час, коли державний ПриватБанк робить все можливе для забезпечення безперервної роботи для фінансової стабільності України та фінансової безпеки кожного українця", — наголосив Лазовський.

Уточнюємо, що друга сторона конфлікту не прокоментувала рішення суду.

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