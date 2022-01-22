Национализация Приватбанка не нарушала прав клиентов, – Верховный суд

Решения Национального банка Украины (НБУ) и Кабинета министров, принятые в процессе вывода ПриватБанка с рынка в 2016 году, не нарушили права клиентов и вкладчиков банка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее решение Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял 14 января в порядке письменного производства без вызова сторон.

Таким образом, Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы одного из клиентов ПриватБанка и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 12 сентября 2018 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 17 января 2019 года, которыми было полностью отказано в удовлетворении иска об обжаловании решений государственных органов о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства в декабре 2016 года.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного Суда. Как усматривается из постановления, Верховный Суд, в частности, пришел к выводу, что решения Национального банка и правительства, принятые в процессе вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка в декабре 2016 года, не нарушили прав клиентов и вкладчиков этого банка", – прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной.

В свою очередь ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие собственники ПриватБанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.

В Нацбанке заявили, что Kroll обнаружила целый ряд нарушений: финансирование бизнеса акционеров и связанных с ними лиц, отмывание денег, кредитование под "сомнительное обеспечение", фальсификацию отчетности.