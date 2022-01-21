США требуют конфискации $6 млн от продажи недвижимости, которую купили за счет выведенных денег из ПриватБанка

Министерство юстиции США направило в Окружной суд США гражданский иск о конфискации более 6 миллионов долларов, полученных от продажи недвижимости в Далласе. Вероятно, ее купили, содержали и улучшали за выведенные из ПриватБанка деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

В ведомстве уверены, что эти 6 миллионов долларов нужно конфисковать на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Это уже четвертый подобный иск. В августе 2020 года США подали два схожих иска в Южном округе Флориды. Тогда власти также заявили, что недвижимость в Далласе и Луисвилле купили за деньги, которые незаконно получили от ПриватБанка.

В декабре 2020 года Минюст подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде купили за те же деньги.

"В четырех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое мошенническим способом получали кредиты с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк национализировали", — подчеркнули в ведомстве.

В иске сказано, что Коломойский и Боголюбов отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка.

Позже они переводили деньги в США и там уже тратили, в том числе покупая недвижимость: бизнес-центры в Далласе (Stemmons Towers), Кливленде (55 Public Square), Луисвилле (PNC Plaza), офисный парк в Далласе (бывшая штаб-квартира CompuCom).

В последнем иске утверждается, что несколько компаний Optima использовали доходы от CompuCom Campus на содержание Stemmons Towers, который продали в 2019 году по специальному финансовому контракту. В результате более 6 млн долларов процентов и тела долга начали принадлежать 87STE LLC.

Ранее суд в США по делу ПриватБанка запретил Коломойскому распродавать активы. По информации суда, этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещения которых он требует в рамках этого производства".