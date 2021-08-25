Суд в США по делу ПриватБанка запретил Коломойскому распродавать активы

23 августа 2021 года Канцлерский Суд отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску Банка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы рассматриваться судами Украины (forum non conveniens).

Как сообщает пресс-служба финучреждения, Канцлерский Суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела № 2019-0377-JRS по гражданскому иску АО КБ "ПриватБанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о взыскании убытков, вызванных ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года.

Суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

По информации Суда, этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства".

Одновременно, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

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"ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установления быстрого графику дальнейшего рассмотрения дела. Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, приблизит дело до судебного заседания по существу", — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте Верховный суд Израиля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против ПриватБанка со стороны Israel Discount Bank, которым тот пытался приостановить рассмотрение требований финучреждения до решений судов в Англии и США, касающихся другого ущерба, понесенного ПриватБанком в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле.

18 декабря 2016 года Кабинет министров, сославшись на предложение Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влил в его капитал более 155 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (550,58 млрд грн) ПриватБанк продолжал занимать первое место среди 73 действующих в стране банков.

В апреле нынешнего года глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал, что ПриватБанк вскоре будет продан. В мае, однако, Нацбанк заявил, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отметим, что неделю назад украинское правительство утвердило стратегию развития ПриватБанка до 2024 года, предусматривающую три варианта его приватизации.

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